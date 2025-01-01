В 1 сезоне сериала «Метод уборщицы 2» вместе со своими коллегами Александра Мещерякова ведет расследование убийства. Злоумышленник совершил покушение на друга Влада, который работал журналистом. Для Саши это расследование становится особенно болезненным, поскольку она проводит аналогию с трагедией, которая случилась с ее сестрой. Именно из-за этого происшествия ей пришлось оставить практику и занять место уборщицы в правоохранительных органах. Но это дело не отпускает Сашу. По всей видимости, она должна закрыть гештальт и разобраться с болезненным прошлым, пока оно не уничтожило ее жизнь.