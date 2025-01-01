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Метод уборщицы 2 2023, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Метод уборщицы 2 Сезоны Сезон 1

Метод уборщицы 2 12+
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Метод уборщицы 2»

В 1 сезоне сериала «Метод уборщицы 2» вместе со своими коллегами Александра Мещерякова ведет расследование убийства. Злоумышленник совершил покушение на друга Влада, который работал журналистом. Для Саши это расследование становится особенно болезненным, поскольку она проводит аналогию с трагедией, которая случилась с ее сестрой. Именно из-за этого происшествия ей пришлось оставить практику и занять место уборщицы в правоохранительных органах. Но это дело не отпускает Сашу. По всей видимости, она должна закрыть гештальт и разобраться с болезненным прошлым, пока оно не уничтожило ее жизнь.

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Список серий сериала Метод уборщицы 2 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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