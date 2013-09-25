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Тайна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тайна
Киноафиша Сериалы Тайна Сезоны Сезон 1

Secret Love 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайна»

В 1 сезоне сериала «Тайна» наследник из обеспеченной семьи Мин-хек является обладателем холодного сердца и трезвого рассудка. Он всегда пренебрежительно относился к любви, однако молодая девушка по имени Ю-джон смогла зажечь его душу по-настоящему. Она провела несколько лет в местах заключения, где отбывала наказание за то, что попала в дорожно-транспортное происшествие. В автокатастрофе погибла девушка. Но на самом деле в аварии был виновен ее молодой человек по имени До-хун, успешный прокурор, а Ю-джон защитила его, взяв вину на себя. Как это нередко происходит, в обмен на верность До-хун оставил девушку и стал встречаться с другой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Тайна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2013
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2013
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 октября 2013
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2013
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 октября 2013
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2013
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 октября 2013
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2013
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 октября 2013
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 октября 2013
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 октября 2013
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 октября 2013
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 ноября 2013
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
7 ноября 2013
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 ноября 2013
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
14 ноября 2013
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