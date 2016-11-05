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Зыбь 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зыбь
Киноафиша Сериалы Зыбь Сезоны Сезон 1

Als de dijken breken 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зыбь»

В 1 сезоне сериала «Зыбь» на побережье Нидерландов и Бельгии надвигается шторм. Метеорологи встревожены: такого большого урагана в этих краях еще не видели, требуется в экстренном порядке начать массовую эвакуацию, но власти не торопятся, считая, что ситуация не так критична, тем более ложная тревога отрицательно скажется на экономике страны. Но когда в близлежащие города начнет прибывать вода, время упущено, дамбы не справляются. На кону жизни 5 000 000 человек, которые живут как в больших городах, так и в деревнях. Кого-то стихия настигла дома, кого-то в пути – каждый должен спасаться самостоятельно.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Зыбь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кольцо дамбы 14 Dijkring 14
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2016
Код красный Code rood
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2016
Тишина после бури Stilte na de storm
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2016
На сухую Op het droge
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2016
Сердце под поясом Een hart onder de riem
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2016
Нидерланды над водой Nederland boven water
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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