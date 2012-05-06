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Постер сериала Снайпер 2: Тунгус
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Снайпер 2: Тунгус, список сезонов

Снайпер 2: Тунгус 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Первый канал

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Снайпер 2: Тунгус»
Снайпер 2: Тунгус - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 6 мая 2012
 
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