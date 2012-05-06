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Снайпер 2: Тунгус 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Снайпер 2: Тунгус
Киноафиша Сериалы Снайпер 2: Тунгус Сезоны Сезон 1

Снайпер 2: Тунгус 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Снайпер 2: Тунгус»

В 1 сезоне сериала «Снайпер-2: Тунгус» между СССР и фашистской Германией ведутся ожесточенные бои. Советские солдаты гибнут тысячами, и руководству войск необходим какой-то козырь, чтобы предугадать действия врага и преломить ход войны. Документ, способный помочь в этом деле, действительно существует: как раз недавно Гитлер проработал новые директивы, которые еще не доставлены в руки генерала Шернера. У советских разведчиков есть редкий шанс перехватить перевозящего их майора Данста и заполучить бумаги. На это задание отправляют опытного стрелка Кононова по прозвищу Тунгус. Сопровождать его должны четыре юные снайперши, для которых это задание станет первым.

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Снайпер 2: Тунгус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2012
График выхода всех сериалов
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