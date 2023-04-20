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Зубная фея: Любовь кусается 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зубная фея: Любовь кусается
Киноафиша Сериалы Зубная фея: Любовь кусается Сезоны Сезон 1

Tooth Pari: When Love Bites 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зубная фея: Любовь кусается»

В 1 сезоне сериала «Зубная фея: Любовь кусается» в центре событий оказывается дантист по имени Рой, который живет в Калькутте, лечит зубную боль пациентов, увлекается кулинарией и не знает проблем. Родители, которые тоже работали стоматологами, гордятся своим сыном. Однако жизнь главного героя переворачивается с ног на голову после того, как судьба сталкивает его с мятежной вампиршей Руми. Рой должен вылечить ей зубы, но на этом их отношения не ограничатся. Руми воспылает чувствами к своему спасителю, и тот ответит ей взаимностью. Так начнется кровавое захватывающее приключение влюбленных, полное опасностей и романтики.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Зубная фея: Любовь кусается График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вверх и вниз Upar Neeche
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Катмундус The Cutmundus
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Изменение климата Climate Change
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Проверка The Test
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Монстр Darinda
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2023
Пожертвовать одной, чтобы спасти всех Tyajet Kularthe Purusham
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2023
Знакомство с родителями Meet the Parents
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2023
№ 30 No. 30
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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