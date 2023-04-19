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Я тебя не отпущу 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я тебя не отпущу
Киноафиша Сериалы Я тебя не отпущу Сезоны Сезон 1

Я тебя не отпущу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я тебя не отпущу»

В 1 сезоне сериала «Я тебя не отпущу» женщина средних лет Полина Руднева всю жизнь была домохозяйкой. Муж Константин стал центром ее вселенной, она заботилась о нем и о дочери Вере, словом, являлась настоящей хранительницей очага. Вера превратилась в прекрасную девушку, познакомила родителей с женихом и сообщила о дате свадьбы. Полина радовалась за единственную дочь, но ее мир рухнул после того, как Константин заявил, что хочет уйти из семьи. Он планирует начать бракоразводный процесс после свадьбы Веры. Полина решила во что бы то ни стало сделать так, чтобы муж остался с ней. Она не остановится ни перед чем.

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Список серий 1-го сезона сериала «Я тебя не отпущу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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