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Суд присяжных 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Суд присяжных
Киноафиша Сериалы Суд присяжных Сезоны Сезон 1

Jury Duty
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Суд присяжных»

В 1 сезоне сериала «Суд присяжных» в центре сюжета оказывается простой американец по имени Рональд Гладден. Он не отличается ни головокружительной карьерой, ни особо выдающимися моральными качествами, однако именно ему неожиданно предлагают стать одним из гражданских присяжных в зале суда. После коротких раздумий он соглашается, подходя к делу со всей серьезностью. Вот только что руководит его действиями? Жажда справедливости, личные амбиции или желание почувствовать власть над чьей-то судьбой? Рональд даже не подозревает, что он – главный герой социального эксперимента, а все действие в зале суда спланировано от начала до конца.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Суд присяжных График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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