Jury Duty 2023, season 1

Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 44 minutes
В 1 сезоне сериала «Суд присяжных» в центре сюжета оказывается простой американец по имени Рональд Гладден. Он не отличается ни головокружительной карьерой, ни особо выдающимися моральными качествами, однако именно ему неожиданно предлагают стать одним из гражданских присяжных в зале суда. После коротких раздумий он соглашается, подходя к делу со всей серьезностью. Вот только что руководит его действиями? Жажда справедливости, личные амбиции или желание почувствовать власть над чьей-то судьбой? Рональд даже не подозревает, что он – главный герой социального эксперимента, а все действие в зале суда спланировано от начала до конца.

8.1
Rate 11 votes
8.2 IMDb
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 April 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 April 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 April 2023
