В 1 сезоне сериала «Суд присяжных» в центре сюжета оказывается простой американец по имени Рональд Гладден. Он не отличается ни головокружительной карьерой, ни особо выдающимися моральными качествами, однако именно ему неожиданно предлагают стать одним из гражданских присяжных в зале суда. После коротких раздумий он соглашается, подходя к делу со всей серьезностью. Вот только что руководит его действиями? Жажда справедливости, личные амбиции или желание почувствовать власть над чьей-то судьбой? Рональд даже не подозревает, что он – главный герой социального эксперимента, а все действие в зале суда спланировано от начала до конца.