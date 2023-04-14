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Уэйко: Последствия 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уэйко: Последствия
Киноафиша Сериалы Уэйко: Последствия Сезоны Сезон 1

Waco: The Aftermath
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уэйко: Последствия»

В 1 сезоне сериала «Уэйко: Последствия» в центре внимания оказываются люди, пережившие знаменитую катастрофу в Уэйко. Зрители узнают, как сложились судьбы жертв и виновников, а также выживших последователей секты «Ветвь Давида». Эксперты из разных областей права, социологии, психологии и политики разберутся, как Тимоти Маквею удалось продвинуться так далеко в своем безумном начинании и к каким последствиям для всего мира привел его «подвиг». Также сериал расскажет о росте популярности американского ополченческого движения и о предвестниках других печально известных терактов.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Уэйко: Последствия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Правда и последствия Truths and Consequences
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Общий враг A Common Enemy
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2023
Евангелие от Ливингстона Фэгана The Gospel According to Livingstone Fagan
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Заговор Conspiracy
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2023
Расплата Reckoning
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2023
График выхода всех сериалов
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