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Взрывы на Бостонском марафоне 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Взрывы на Бостонском марафоне
Киноафиша Сериалы Взрывы на Бостонском марафоне Сезоны Сезон 1

American Manhunt: The Boston Marathon Bombing 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 9 минут
О чем 1-й сезон сериала «Взрывы на Бостонском марафоне»

В 1 сезоне сериала «Взрывы на Бостонском марафоне: Охота на виновников» события разворачиваются 15 апреля 2013 года. Очень скоро этот день войдет в историю наряду с другими самыми страшными терактами современности. Сотни спортсменов и бегунов-любителей со всего мира участвуют в благотворительном Бостонском марафоне. Но вместо призов и чествования на финишной прямой их поджидает смерть. На последнем участке трассы уже заложены две мощные самодельные бомбы, замаскированные под подарочную бытовую технику. Когда устройства приводят в действие, три спортсмена падают замертво, а еще десятки человек получают ранения.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Взрывы на Бостонском марафоне» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Белая кепка, черная кепка White Hat, Black Hat
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2023
Американская мечта The American Dream
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2023
Труп ничего не расскажет You Can't Interview A Corpse
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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