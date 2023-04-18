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Как разбогатеть 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как разбогатеть
Киноафиша Сериалы Как разбогатеть Сезоны Сезон 1

How to Get Rich 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Как разбогатеть»

В 1 сезоне сериала «Как разбогатеть» знаменитый эксперт по финансам по имени Рамит Сетхи раскрывает все секреты больших заработков, разумных трат и правильных накоплений. Всю свою жизнь этот человек положил на то, чтобы найти универсальную формулу богатства. Он изучал различные психологические техники, экономические методики и прочие механизмы обретений «красивой жизни». Сетхи доказал, что деньги – всего-навсего социальный конструкт, а их власть над нами ограничивается нашим собственным разумом. Таким образом, лишь поменяв свое отношение к деньгам, можно с легкостью наполнить ими карманы.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Как разбогатеть График выхода всех сериалов
Сезон 1
Придумайте богатую жизнь Design Your Rich Life
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2023
Финансовые проблемы Financial Hot Water
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2023
Разборки с ТСЖ HOA Not Okay
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2023
Новые деньги, старые проблемы New Cash, Old Problems
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2023
Счета для питомцев Pet Checking Accounts
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2023
Многоуровневое маркетинговое безумие Mult-Level Marketing Madness
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2023
Счета и свадебные колокола Bills & Wedding Bells
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2023
Цель: богатая жизнь Destination Rich Life
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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