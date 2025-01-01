Меню
Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь 2026, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь
Киноафиша Сериалы Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь Сезоны Сезон 1

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

В 1 сезоне сериала A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night действие происходит в Вестеросе за столетие до событий «Игры престолов». Железный трон все еще занимают потомки династии Таргариенов, однако у власти их удерживает лишь страх подданных перед их былым величием. В реальности все драконы, которыми они могли управлять, уже мертвы, а по земле ходят лишь легенды об их силе, дарованной богами старого пантеона. Тем не менее в стране назревают великие перемены, у истоков которых вскоре встанут великие люди. Сир Дункан Высокий – странствующий рыцарь, который мечтает о подвигах и славе. Судьба подарит ему их сполна.

График выхода новых серий Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 января 2026
