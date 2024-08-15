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Рик и Морти: Аниме 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рик и Морти: Аниме
Киноафиша Сериалы Рик и Морти: Аниме Сезоны Сезон 1

Rick and Morty: The Anime
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рик и Морти: Аниме»

В 1 сезоне сериала «Рик и Морти: Аниме» пожилой безумный ученый Рик Санчес после многолетних путешествий по всему космосу возвращается в дом своей 34-летней дочери Бет. У той уже двое детей-подростков, но она все еще порой ощущает себя маленькой девочкой, брошенной отцом, поэтому с радостью принимает блудного папу. Между Риком и его внуком Морти сразу завязывается дружба. 14-летний паренек восхищается приключениями своего деда и мечтает разделить хотя бы некоторые из них с ним. Того не приходится долго упрашивать, особенно когда выясняется, что у него остались нерешенные проблемы на других планетах. Вместе они отправляются в путешествие.

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Список серий сериала Рик и Морти: Аниме График выхода всех сериалов
Сезон 1
Девушка, которая манипулирует временем Girl Who Manipulates Time
Сезон 1 Серия 1
15 августа 2024
Боевая мать Fighting Mother
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2024
Чужая Элли Alien Elle
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2024
Воспоминания Memories
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2024
Семья Family
Сезон 1 Серия 5
12 сентября 2024
Свобода воли Free Will
Сезон 1 Серия 6
19 сентября 2024
Когда мы встречаемся в наших снах When We Meet in Our Dreams
Сезон 1 Серия 7
26 сентября 2024
Чувствуй, не думай Feel, Don't Think
Сезон 1 Серия 8
3 октября 2024
Ее сокровенное желание Her Innermost Wish
Сезон 1 Серия 9
10 октября 2024
Боль в спине A Pain in the Back
Сезон 1 Серия 10
17 октября 2024
Memories
Сезон 1 Серия 11
5 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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