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Греческий салат 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Греческий салат
Киноафиша Сериалы Греческий салат Сезоны Сезон 1

Salade Grecque
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Греческий салат»

В 1 сезоне сериала «Греческий салат» события разворачиваются в наши дни в Греции. В Афины в качестве нелегальных мигрантов приезжают французские молодые люди Том и Мия. Их ждет большое незабываемое приключение, подобное тому, что пережили в юности их родители Ксавье и Венди в Испании. Ребята находят съемное жилье, знакомятся с необычными новыми соседями, пытаются устроиться на работу и найти свое место в жизни. К сожалению, чужой город оказывается неприветлив к мигрантам, и герои каждый день сталкиваются с нелепыми, забавными, а иногда и опасными ситуациями, из которых их спасает чувство юмора и позитивное мышление.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Греческий салат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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