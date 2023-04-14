Menu
Salade Grecque 2023, season 1

Salade Grecque
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
"Salade Grecque" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Греческий салат» события разворачиваются в наши дни в Греции. В Афины в качестве нелегальных мигрантов приезжают французские молодые люди Том и Мия. Их ждет большое незабываемое приключение, подобное тому, что пережили в юности их родители Ксавье и Венди в Испании. Ребята находят съемное жилье, знакомятся с необычными новыми соседями, пытаются устроиться на работу и найти свое место в жизни. К сожалению, чужой город оказывается неприветлив к мигрантам, и герои каждый день сталкиваются с нелепыми, забавными, а иногда и опасными ситуациями, из которых их спасает чувство юмора и позитивное мышление.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
Salade Grecque List of episodes
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 April 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 April 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 April 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 April 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 April 2023
TV series release schedule
