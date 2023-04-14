В 1 сезоне сериала «Греческий салат» события разворачиваются в наши дни в Греции. В Афины в качестве нелегальных мигрантов приезжают французские молодые люди Том и Мия. Их ждет большое незабываемое приключение, подобное тому, что пережили в юности их родители Ксавье и Венди в Испании. Ребята находят съемное жилье, знакомятся с необычными новыми соседями, пытаются устроиться на работу и найти свое место в жизни. К сожалению, чужой город оказывается неприветлив к мигрантам, и герои каждый день сталкиваются с нелепыми, забавными, а иногда и опасными ситуациями, из которых их спасает чувство юмора и позитивное мышление.