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МакМиллионы 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала МакМиллионы
Киноафиша Сериалы МакМиллионы Сезоны Сезон 1

McMillion$ 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «МакМиллионы»

В 1 сезоне сериала «МакМиллионы» история начинается в 1990-е годы. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на пике мировой популярности ищет новые способы пиара своей продукции, чтобы не сбавлять темп. Свою идею предлагает некий загадочный «дядя Джерри» – таинственный вдохновитель, который придумывает играть с посетителями ресторанов в «Монополию». Каждому товару соответствует фишка, которую можно вывести на поле и разыграть. Некоторые ходы приносят людям приятные призы. Однако выясняется, что в придуманной «дядюшкой» схеме есть незаметная лазейка для нелегального оттока огромных капиталов из самой сети.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «МакМиллионы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2020
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2020
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2020
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2020
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2020
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 марта 2020
График выхода всех сериалов
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