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Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети
Киноафиша Сериалы Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети Сезоны Сезон 1

Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети»

В 1 сезоне сериала «Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети» в 1979 году в американском штате Джорджия начинают при загадочных обстоятельствах исчезать дети. Вскоре некоторых из них, к ужасу семей, обнаруживают убитыми, другие же так и остаются «пропавшими без вести», хотя их судьба уже не оставляет сомнений. Злодейства, которые позже отнесут к одной серии преступлений, продолжаются до 1981 года включительно. Из всех дел полиции удается раскрыть лишь два, остальные документы отправляются на полку в связи с истечением срока давности. Но годы спустя сыщики решают вернуться к этим расследованиям.

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2020
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2020
Часть 3 Part 3
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2020
Часть 4 Part 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2020
Часть 5 Part 5
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2020
График выхода всех сериалов
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