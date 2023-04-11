В 1 сезоне сериала «Таежный детектив. Охота на мамонта» Татьяна Третьякова и Алексей Ярцев вновь работают сообща, чтобы раскрыть жестокое преступление. На сей раз они имеют дело с личной вендеттой: Таня пытается найти убийцу своего отца. Но преступник, почувствовав опасность, решает первым нанести удар. На руках у следователей оказывается еще один труп. В это время в тайге происходят таинственные события. Ученые, изучающие палеолитовую пещеру, обнаруживаются убитыми. Ситуацию осложняют местный жители – коренный марийцы, которые уверены, что с исследователями разобрался мстительный дух пещеры.