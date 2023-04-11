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Таежный детектив. Охота на мамонта 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Таежный детектив. Охота на мамонта
Киноафиша Сериалы Таежный детектив. Охота на мамонта Сезоны Сезон 1

Таежный детектив. Охота на мамонта 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Таежный детектив. Охота на мамонта»

В 1 сезоне сериала «Таежный детектив. Охота на мамонта» Татьяна Третьякова и Алексей Ярцев вновь работают сообща, чтобы раскрыть жестокое преступление. На сей раз они имеют дело с личной вендеттой: Таня пытается найти убийцу своего отца. Но преступник, почувствовав опасность, решает первым нанести удар. На руках у следователей оказывается еще один труп. В это время в тайге происходят таинственные события. Ученые, изучающие палеолитовую пещеру, обнаруживаются убитыми. Ситуацию осложняют местный жители – коренный марийцы, которые уверены, что с исследователями разобрался мстительный дух пещеры.

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Список серий 1-го сезона сериала «Таежный детектив. Охота на мамонта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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