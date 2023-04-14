В 1 сезоне сериала «Сыщицы. Нож в спину» в центре событий оказываются две совершенно разные сотрудницы убойного отдела МВД. Алла Баринова носит капитанские погоны и отличается своей дерзостью, отвагой и красотой. А Евгению Алехину все считают серой мышью, так как ее главное оружие – это знания. Однако вдвоем эти женщины умудряются раскрывать самые сложные дела и ловить преступников, перед которыми пасуют коллеги-мужчины. В городе обнаруживается труп молодой девушки Людмилы Кротовой, которая работала помощницей известного адвоката. Все указывает на серийного маньяка, которого уже давно ловят по окрестностям. Но Женя чувствует подвох…