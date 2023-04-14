Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Syschicy. Nozh v spinu season 1 watch online

Syschicy. Nozh v spinu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Syschicy. Nozh v spinu Seasons Season 1

Сыщицы. Нож в спину 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Syschicy. Nozh v spinu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сыщицы. Нож в спину» в центре событий оказываются две совершенно разные сотрудницы убойного отдела МВД. Алла Баринова носит капитанские погоны и отличается своей дерзостью, отвагой и красотой. А Евгению Алехину все считают серой мышью, так как ее главное оружие – это знания. Однако вдвоем эти женщины умудряются раскрывать самые сложные дела и ловить преступников, перед которыми пасуют коллеги-мужчины. В городе обнаруживается труп молодой девушки Людмилы Кротовой, которая работала помощницей известного адвоката. Все указывает на серийного маньяка, которого уже давно ловят по окрестностям. Но Женя чувствует подвох…

Series rating

0.0
Rate 1 vote
"Syschicy. Nozh v spinu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more