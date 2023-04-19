Во 2 сезоне сериала «Украденное сердце» Симон осознает, что план мести отдаляет его от своих детей. Ему приходится выбрать, что важнее для него в данный момент: разобраться со злодеями, похитившими сердце его любимой женщины, или спасти остатки своей семьи. Тем временем Мариачи дает Чеко его первое секретное задание, а Закариас вступает в спор с Карденасом. Шрам Камиллы приводит Симона к болезненному выводу. Саманта отправляется на поиски Тома, а Камилла принимает трудное решение. Симон оказывается один на один с системой, которая торгует людьми как вещами, не зная ничего святого. Он должен бороться ради памяти жены.