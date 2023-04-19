Menu
Pálpito 2022 - 2023, season 2

Season premiere 19 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Pálpito" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Украденное сердце» Симон осознает, что план мести отдаляет его от своих детей. Ему приходится выбрать, что важнее для него в данный момент: разобраться со злодеями, похитившими сердце его любимой женщины, или спасти остатки своей семьи. Тем временем Мариачи дает Чеко его первое секретное задание, а Закариас вступает в спор с Карденасом. Шрам Камиллы приводит Симона к болезненному выводу. Саманта отправляется на поиски Тома, а Камилла принимает трудное решение. Симон оказывается один на один с системой, которая торгует людьми как вещами, не зная ничего святого. Он должен бороться ради памяти жены.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
Pálpito List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
El reencuentro
Season 2 Episode 1
19 April 2023
Ponte en mis zapatos
Season 2 Episode 2
19 April 2023
Bienvenidos al infierno
Season 2 Episode 3
19 April 2023
Una solución desesperada
Season 2 Episode 4
19 April 2023
El caos
Season 2 Episode 5
19 April 2023
La última esperanza
Season 2 Episode 6
19 April 2023
La terrible elección
Season 2 Episode 7
19 April 2023
A contrarreloj
Season 2 Episode 8
19 April 2023
Fuera de control
Season 2 Episode 9
19 April 2023
Expiación
Season 2 Episode 10
19 April 2023
