Могучие рейнджеры: Раз и навсегда 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Могучие рейнджеры: Раз и навсегда
Могучие рейнджеры: Раз и навсегда

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Могучие рейнджеры: Раз и навсегда»

В 1 сезоне сериала «Могучие рейнджеры: Раз и навсегда» обычные подростки из американского городка вновь оказываются лицом к лицу со смертельной опасностью. Пятеро друзей теперь могут управлять роботами-трансформерами, каждому из которых соответствует свой цвет и свои суперспособности. Но несмотря на это современное обмундирование, ребята по-прежнему остаются обычными молодыми и неопытными людьми, со своими проблемами, эмоциями и зачастую ошибочными жизненными установками. Когда против них восстает давно забытое зло из прошлого, им приходится оставить былые противоречия и многим пожертвовать.

Рейтинг сериала

5.5
Оцените 13 голосов
Список серий сериала Могучие рейнджеры: Раз и навсегда
Сезон 1
График выхода всех сериалов
