Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Bobby Meritorious , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Bobby Meritorious Сезоны Сезон 1

Bobby Meritorious
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Bobby Meritorious»

В 1 сезоне сериала Bobby Meritorious события разворачиваются в американской прокуратуре по Южному округу Нью-Йорка. Главным действующим лицом является информатор по одному из громких дел, который полон решимости разорвать это прославленное учреждение на тысячи частей. Помешать ему может только прокурор, который в прошлом работал в правоохранительных органах рядовым полицейским. Он известен как Бобби Мериториус. Два титана схлестнутся в равном бою. У каждого из антагонистов есть своя точка зрения и свои представления о справедливости, которые каждый готов отстаивать до самого конца.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала Bobby Meritorious График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко»
Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара
«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше