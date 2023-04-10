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Пока все дома 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пока все дома
Киноафиша Сериалы Пока все дома Сезоны Сезон 1

Пока все дома 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пока все дома»

В 1 сезоне сериала «Пока все дома» в центре событий оказывается мать-одиночка Алена. Она уже отчаялась наладить собственную личную жизнь и полностью сконцентрировалась на заботе о своей дочери Ире. Девочка растет избалованной материнской любовью и вниманием. Мягкая и терпеливая Алена привыкла прощать дочери обман, хулиганство и проступки. Однако все меняется, когда Ира окончательно выходит из-под контроля. Потеряв веру в близкого человека и все, что ей было так важно, Алена начинает жизнь с чистого листа. Встретив любовь, ей приходится принять непростое решение – обрести личное счастье или вновь решать проблемы непутевой дочки.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пока все дома» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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