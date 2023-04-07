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Детектив на все руки. Девичьи секреты 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детектив на все руки. Девичьи секреты
Киноафиша Сериалы Детектив на все руки. Девичьи секреты Сезоны Сезон 1

Детектив на все руки. Девичьи секреты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детектив на все руки. Девичьи секреты»

В 1 сезоне сериала «Детектив на все руки. Девичьи секреты» во время репетиции в любительском студенческом театре на сцене замертво падает одна из актрис. Коллеги и педагоги Марины в шоке: такая молодая и здоровая девушка, что с ней могло приключиться? Другие актрисы рассказывают, что перед репетицией покойная сделала сама себе привычный укол инсулина. Но прибывшая на место происшествия полиция выясняет, что лекарство было заменено кем-то на редкий смертельный яд. Дело берет следователь Виктор Селиванов. К расследованию, разумеется, подключается его неравнодушная супруга – массажистка Наталья.

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Список серий 1-го сезона сериала «Детектив на все руки. Девичьи секреты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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