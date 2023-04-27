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На дне 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На дне
Киноафиша Сериалы На дне Сезоны Сезон 1

На дне 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «На дне»

В 1 сезоне сериала «На дне» милый и добрый парень по имени Степан воходит из-за решетки по программе УДО. Ему еще 28 лет, и он полон решимости начать жизнь с чистого листа – продать комнату покойной бабки в Нижнем Новгороде, перебраться в столицу и стать элитным сантехником. Но выясняется, что старушка имела свои секреты: она была «кладменом» местного мента, и теперь Степа должен вернуть этому нечестному стражу порядка 2,5 миллиона, которые она где-то спрятала. Кроме того, сам дом, в котором расположено его наследство, того и гляди собираются снести под застройку нового ТЦ. Так бывший зэк становится борцом за права жильцов. 

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала На дне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 мая 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
25 мая 2023
График выхода всех сериалов
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