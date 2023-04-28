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Безголовые цыплята 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Безголовые цыплята
Киноафиша Сериалы Безголовые цыплята Сезоны Сезон 1

Pollos sin cabeza
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Безголовые цыплята»

В 1 сезоне сериала «Безголовые цыплята» зрители знакомятся с главным героем – спортивным агентом-неудачником по прозвищу Бето. Альберто Мартина Руис верит, что готов к открытию собственного бизнеса. Он уже несколько лет ведет более-менее успешную футбольную команду, на которую делает большие ставки. А дома его ждет любимая женщина – немного вздорная, но милая красавица Соня. Поэтому Бето решается уйти из крупной фирмы, с которой он сотрудничал все эти годы, чтобы стать частным агентом. Но тут-то на его голову решают обрушиться в се мыслимые и немыслимые неприятности сразу. Соня бросает его, как и его успешная команда…

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Безголовые цыплята График выхода всех сериалов
Сезон 1
24 часа 24 horas
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2023
Нардиньо и я Nardinho y yo
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2023
Согревайся, что ты выходишь Calienta, que sales
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2023
Подошва, подошва Sile, nole
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2023
Бето, Соня и волшебные тапочки Beto, Sonia, y las zapatillas mágicas
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2023
Аквариум El acuario
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2023
10 хозяев Бето Мартина Las 10 hostias de Beto Martín
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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