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Любовь после музыки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь после музыки
Киноафиша Сериалы Любовь после музыки Сезоны Сезон 1

El amor después del amor 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь после музыки»

В 1 сезоне сериала «Любовь после музыки» происходит путешествие через три десятка лет из жизни одного из величайших музыкантов Аргентины. Фито Паес навсегда изменил историю испаноязычного рока, прославившись на весь мир как первая аргентинская рок-звезда. Этот парень родился в провинции Санта-Фе в простой небогатой семье. Однако талант пробивался в нем уже в школьные годы, ведь в 13 лет он сумел создать собственный бэнд. От концертов для соседей по улице паренек продвинулся до крупнейших сцен страны и мира. Первый сольный альбом Фито Del '63 был выпущен в 1984 году и стал трамплином для него на звездный олимп.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Любовь после музыки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Она покрасила свои глаза в коврово-желтый цвет Cuando yo me vaya de aquí
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2023
Она покрасила свои глаза в коврово-желтый цвет Pintó sus ojos de amarillo alfombra
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2023
Я подарю тебе цветок до декадрона Te daré una flor antes que un decadrón
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2023
Небеса и кома Un cielo y un estado de coma
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2023
Часть воздуха Parte del aire
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2023
В этом гребаном городе En esta puta ciudad
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2023
Я тону, я тону Me hundo, me hundo
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2023
Аромат, несущий боль El perfume que lleva el dolor
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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