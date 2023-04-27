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История медсестры 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала История медсестры
Киноафиша Сериалы История медсестры Сезоны Сезон 1

The Nurse 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «История медсестры»

В 1 сезоне сериала «История медсестры» Пернилла Курцманн живет в небольшом провинциальном городке на окраине Дании. Не имея особых талантов и целей, она оканчивает сестринское училище, чтобы получить профессию. Девушку принимают в коллектив местной больницы. Персонал здесь практически не меняется годами, и все знают друг друга. Особенно радушной к новенькой оказывается старшая медсестра Кристина Айструп Хансен. Это очень милая, отзывчивая и никогда не унывающая женщина, которая сразу влюбляет в себя Перниллу. Но вскоре героиня понимает, что Кристина скрывает что-то пугающее за своей улыбкой.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «История медсестры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я выживу I Will Survive
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2023
Команда мечты Dream Team
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2023
Так возьми мое сердце Så tag mit hjerte
Сезон 1 Серия 3
27 апреля 2023
Ночная смена Nattevagten
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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