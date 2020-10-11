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Девочка, которая кричала: «Волки!» 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девочка, которая кричала: «Волки!»
Киноафиша Сериалы Девочка, которая кричала: «Волки!» Сезоны Сезон 1

Ulven kommer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Девочка, которая кричала: «Волки!»»

В 1 сезоне сериала «Девочка, которая кричала: «Волки!» события разворачиваются в отдаленном шведском городке. Четырнадцатилетняя девочка по имени Холли посещает обычную среднюю школу и воспитывается в счастливой, на первый взгляд, семье. Но однажды в сочинении на одном из уроков она недвусмысленно описывает, как отчим к ней пристает и даже совершает некоторые запретные действия. Мать Холли не верит ни единому слову и уверяет полицейских, что у дочки разыгралось воображение. В дело вступает опытный социальный работник Ларс Мэдсен. Ему поручают пообщаться со всем семейством и выяснить, кто прав, а кто виноват.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Девочка, которая кричала: «Волки!»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Afsnit 1
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2020
Серия 2 Afsnit 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2020
Серия 3 Afsnit 3
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2020
Серия 4 Afsnit 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2020
Серия 5 Afsnit 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2020
Серия 6 Afsnit 6
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2020
Серия 7 Afsnit 7
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2020
Серия 8 Afsnit 8
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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