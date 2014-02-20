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Барс и Лялька 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Барс и Лялька
Киноафиша Сериалы Барс и Лялька Сезоны Сезон 1

Барс и Лялька 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Барс и Лялька»

В 1 сезоне сериала «Барс и Лялька» в центре событий оказывается молодая одаренная женщина Арина. Она пишет неплохие исторические романы, но вот беда – они кажутся издателям неактуальными и не вызывают восторга у аудитории. Ситуация усугубляется, когда Арина расстается с любимым мужчиной и оказывается без крыши над головой и без средств к существованию. Чтобы хоть как-то выбраться из долгов, женщина соглашается на очень неприятную заказную работу «литературного негра». Она должна написать биографический роман о судьбе бывшего спецназовца Барса. Сейчас мужчина живет в деревне и не собирается давать никому интервью.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Барс и Лялька» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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