Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лучший друг человека (2023), 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Лучший друг человека Сезоны Сезон 1

Лучший друг человека
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон телешоу «Лучший друг человека»

В 1 сезоне сериала «Лучший друг человека» актриса, певица и большая любительница собак Надежда Ангарская поделится со зрителями самыми удивительными и потрясающими историями о братьях наших меньших. В основе каждого сюжета программы – реальный случай, произошедший на просторах России. Например, в Каменск-Уральском живет собака по кличке Джесси, которой удалось спасти из горящего дома целую человеческую семью. А к сотрудникам аэропорта Орловка в Тверской области прибился самый настоящий медведь, едва сбежавший из лап живодеров. Теперь он носит имя Мансур и дружит с летчиками.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий телешоу Лучший друг человека График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат
Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко»
Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше