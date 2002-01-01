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Королева красоты или очень трудное детство 2002, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королева красоты или очень трудное детство
Киноафиша Сериалы Королева красоты или очень трудное детство Сезоны Сезон 1

Королева красоты или очень трудное детство 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева красоты или очень трудное детство»

В 1 сезоне сериала «Королева красоты или очень трудное детство» главными действующими лицами становятся школьники 13-14 лет. Они живут привычной жизнью, посещают занятия, прогуливают уроки, справляются с каждодневными трудностями, а самое главное – совершают личные подвиги… В главной роли здесь московские школьники, которым, возможно, суждено стать кумирами молодого поколения. В реальной жизни ребят окружают взрослые – родители, педагоги, бандиты, агенты, предприниматели, политики. С каждым из них у ребят устанавливаются определенные отношения. При этом подростки очень не любят играть по правилам...

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Список серий 1-го сезона сериала «Королева красоты или очень трудное детство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2002
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2002
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2002
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2002
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2002
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2002
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2002
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 января 2002
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
1 января 2002
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 января 2002
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
1 января 2002
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 января 2002
График выхода всех сериалов
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