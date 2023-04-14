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Джейн 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джейн
Киноафиша Сериалы Джейн Сезоны Сезон 1

Jane 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джейн»

В 1 сезоне сериала «Джейн» в центре событий оказывается обычная, на первый взгляд, десятилетняя девочка по имени Джейн Гарсия. Однако есть кое-что, что отличает ее от других сверстниц, – искренняя любовь к природе и всему живому, вера в лучшее и безграничная фантазия. Вдохновленная работой доктора Джейн Гудолл, которая посвятила свою жизнь спасению редких и вымирающих видов животных, героиня решает последовать ее примеру. Юная защитница окружающей среды вместе со своим другом Дэвидом и ручным шимпанзе Седобородым отправляется в увлекательное путешествие, чтобы защитить редких зверей и птиц от уничтожения.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Джейн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Урсус маритимус Ursus maritimus
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2023
Кархародон кархариас Carcharodon carcharias
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2023
Апис меллифера Apis mellifera
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2023
Ацеродон юбатус Acerodon jubatus
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2023
Гавиалис гангетикус Gavialis gangeticus
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2023
Баленоптера мускулюс Balaenoptera musculus
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2023
Данус плексипп Danaus plexippus
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2023
Дицерос бикорнис Diceros bicornis
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2023
Рангифер тарандус Rangifer tarandus
Сезон 1 Серия 9
14 апреля 2023
Пантера тигрус Panthera tigris
Сезон 1 Серия 10
14 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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