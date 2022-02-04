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Ярость 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ярость
Киноафиша Сериалы Ярость Сезоны Сезон 1

Furioza 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ярость»

В 1 сезоне сериала «Ярость» в одном из небольших польских городков свирепствует опасная банда футбольных хулиганов. Преступники не только устраивают драки с фанатами других команд, но и громят витрины магазинов, грабят мирных жителей и даже порой совершают убийства. Полиция не в силах остановить бандитов. В группировку входит и младший брат уважаемого городского доктора Давида. Увещевания родственника не убеждают парня бросить криминал. Когда в город приезжает правительственный агент – бывшая девушка Давида, – она намерена посадить его брата. Чтобы его спасти, мужчина должен внедриться в банду под прикрытием.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ярость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Odcinek 1
Сезон 1 Серия 1
4 февраля 2022
Серия 2 Odcinek 2
Сезон 1 Серия 2
4 февраля 2022
Серия 3 Odcinek 3
Сезон 1 Серия 3
4 февраля 2022
Серия 4 Odcinek 4
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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