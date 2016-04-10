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Кронштадт 1921 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кронштадт 1921
Киноафиша Сериалы Кронштадт 1921 Сезоны Сезон 1

Кронштадт 1921 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кронштадт 1921»

В 1 сезоне сериала «Кронштадт 1921» события начинаются в 1917 году. 3 марта весь мир поражает ошеломляющая новость: в России начинается революция. У старого режима и царской власти нет шансов, а временщики уже делят шкуру неубитого медведя. Но главную роль в восстании играют не политики и не вожди, а грубая сила. Таковой для двухмиллионного Петрограда становятся матросы Кронштадта. Они берут город и удерживают его, чтобы дать новой власти время на победу. Однако вскоре моряков ждет разочарование в тех, за кого они воевали. Они поднимают еще один бунт, прославив Кронштадт не только на всю страну, но и на весь мир.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кронштадт 1921» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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