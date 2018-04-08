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Крещение Руси 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Крещение Руси
Киноафиша Сериалы Крещение Руси Сезоны Сезон 1

Крещение Руси 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крещение Руси»

В 1 сезоне сериала «Крещение Руси» история берет свои истоки в IX веке, когда в Северо-Западную Русь прибывает для правления варяжский князь Рюрик. Правители разрозненных территорий призывают его, чтобы избавиться от надоевших междоусобиц и создать великое государство. Вместе с иноземным князем в наши земли просачиваются и чужие верования. Славянское многобожие и идолопоклонничество разбавляется варяжскими легендами. Тогда еще никто об этом не догадывается, но именно эти перемены становятся первым шагом к Крещению Руси по велению князя Владимира. Христианская вера уже на пути в Киев и Новгород.

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Список серий 1-го сезона сериала «Крещение Руси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тьма
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2018
Зарница
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2018
Денница
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2018
Солнце
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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