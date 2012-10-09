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Красавчик 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Красавчик
Киноафиша Сериалы Красавчик Сезоны Сезон 1

Красавчик 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Красавчик»

В 1 сезоне сериала «Красавчик» в центре событий оказывается молодая талантливая девушка по имени Александра. Она окончила архитектурно-строительный университет и мечтает получить место в самом престижном дизайнерском бюро Москвы. У героини есть для этого все шансы: она одарена природой, старательна и упорна. Вот только есть одна серьезная преграда: выясняется, что директор этой фирмы никогда не берет на работу женщин, такая уж у него «политика компании». Однако Саша не намерена отступать из-за таких мелочей. Короткая стрижка, брюки, пиджак – и вот она уже не Александра, а Александр. Но выясняется, что сердце обмануть сложнее, чем глаза…

 

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Красавчик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 октября 2012
График выхода всех сериалов
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