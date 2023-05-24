Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

James May: Oh Cook! (2020), season 2

James May: Oh Cook! season 2 poster
Kinoafisha TV Shows James May: Oh Cook! Seasons Season 2

James May: Oh Cook!
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"James May: Oh Cook!" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Джеймс Мэй: О повар!» продолжается кулинарное путешествие Джеймса Мэя по миру. Не являясь ни шеф-поваром, ни кулинарным критиком, а простым обывателем, любящим вкусно поесть, он предлагает зрителям доступные и необычные рецепты, которые каждый легко сможет повторить на собственной кухне, не отходя от экрана. Поклонников кулинарии ждут традиционное американское жаркое, йоркширский пудинг с жареным цыпленком, карри из копченой рыбы, кровяная колбаса, пирожные с ирисками, бисквит королевы Виктории и другие изыски кухни разных стран. Приготовьте ножи и духовки и займите свои места!

TV Show rating

7.4
Rate 11 votes
James May: Oh Cook! List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
French Classics
Season 2 Episode 1
24 May 2023
Japanese
Season 2 Episode 2
24 May 2023
70's Dinner Party
Season 2 Episode 3
24 May 2023
Vegan
Season 2 Episode 4
24 May 2023
German
Season 2 Episode 5
24 May 2023
Picnic
Season 2 Episode 6
24 May 2023
Mexican
Season 2 Episode 7
24 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more