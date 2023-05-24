Во 2 сезоне шоу «Джеймс Мэй: О повар!» продолжается кулинарное путешествие Джеймса Мэя по миру. Не являясь ни шеф-поваром, ни кулинарным критиком, а простым обывателем, любящим вкусно поесть, он предлагает зрителям доступные и необычные рецепты, которые каждый легко сможет повторить на собственной кухне, не отходя от экрана. Поклонников кулинарии ждут традиционное американское жаркое, йоркширский пудинг с жареным цыпленком, карри из копченой рыбы, кровяная колбаса, пирожные с ирисками, бисквит королевы Виктории и другие изыски кухни разных стран. Приготовьте ножи и духовки и займите свои места!