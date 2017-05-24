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Олденхайм 12 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Олденхайм 12
Киноафиша Сериалы Олденхайм 12 Сезоны Сезон 1

De 12 van Oldenheim 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Олденхайм 12»

В 1 сезоне сериала «Олденхайм 12» события разворачиваются в небольшом голландском городке. Мирное течение жизни местных обитателей разрушается с началом странных событий. Во время звездопада пропадает молодая девушка, потом исчезают и другие жители этих краев. Всего без вести пропадает 12 человек. В это же время на родину возвращается молодая женщина Пегги. Она работала военным корреспондентом и долгое время не посещала Олденхайм. Из-за происходящего у жителей поселения развивается ужасная паранойя, начинают усиливаться взаимные подозрения и опасения за собственную жизнь. За расследование принимаются опытные детективы.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Олденхайм 12» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2017
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2017
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2017
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2017
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 1 Серия 5
24 мая 2017
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 1 Серия 6
24 мая 2017
Серия 7 Aflevering 7
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2017
Серия 8 Aflevering 8
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2017
Серия 9 Aflevering 9
Сезон 1 Серия 9
24 мая 2017
Серия 10 Aflevering 10
Сезон 1 Серия 10
24 мая 2017
Серия 11 Aflevering 11
Сезон 1 Серия 11
24 мая 2017
Серия 12 Aflevering 12
Сезон 1 Серия 12
24 мая 2017
График выхода всех сериалов
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