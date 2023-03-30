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Рестораны Москвы (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Рестораны Москвы
Киноафиша Сериалы Рестораны Москвы Сезоны Сезон 1

Рестораны Москвы 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Рестораны Москвы»

В 1 сезоне шоу «Рестораны Москвы» ведущий Сергей Минаев начинает ревизию самых крупных, знаменитых и шикарных заведений общественного питания в столице. Он встречается с известными рестораторами, кулинарными критиками, бизнесменами, журналистами, шеф-поварами и экспертами. Задача Сергея – выяснить, как строится современный ресторанный бизнес в нашей стране. Он попробует самые изысканные блюда, разберется во внутренней кухне и ценовой политике ресторанов, узнает, за что легендарный гид Michelin начисляет или отбирает свои звезды, а главное – выяснит, какой путь приходится пройти человеку, решившему открыть ресторан.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Рестораны Москвы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дизайн
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2023
Кухня
Сезон 1 Серия 2
30 марта 2023
Создатели
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2023
Иностранцы
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2023
Рынки
Сезон 1 Серия 5
30 марта 2023
Бары
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2023
График выхода всех сериалов
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