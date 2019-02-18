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Клуб плохих матерей 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клуб плохих матерей
Киноафиша Сериалы Клуб плохих матерей Сезоны Сезон 1

Bad Mothers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клуб плохих матерей»

В 1 сезоне сериала «Клуб плохих матерей » события разворачиваются в австралийском мегаполисе, где живут со своими семьями и дружат между собой пять совершенно не похожих друг на друга женщин. Но у всех них есть кое-что общее – ультрасовременные взгляды на брак, карьеру и отношения. Несмотря на наличие мужей и детей, каждая из героинь живет так, как хочется лично ей, искусно жонглируя романами, любовниками, профессиональными достижениями, маленькими хобби и большими увлечениями. Но однажды в их хрупком мирке происходит настоящее убийство, которое заставляет женщин по-новому взглянуть на жизнь и сплотиться, как никогда раньше.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Клуб плохих матерей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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