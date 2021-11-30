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Эксперименты (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Эксперименты
Киноафиша Сериалы Эксперименты Сезоны Сезон 1

Эксперименты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Эксперименты»

В 1 сезоне шоу «Эксперименты» Александр Пушной и Даня Крастер не остановятся ни перед чем ради проведения своих захватывающих экспериментов. Ведущие знают, что именно опыты составляют самую важную часть исследований, а иногда приводят к невероятным открытиям в различных сферах. Зрители увидят эксперименты с магнитной пушкой, электрошокером и другими устройствами. Во время одного из опытов ведущие положат небольшую лодку из алюминия в аквариум и добьются того, чтобы она поплыла. В перезапуске «Галилео» зрителе ожидают мультипликационные видео о технических новшествах, которые озвучит Денис «Кураж-Бамбей» Колесников.

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Список серий телешоу Эксперименты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2021
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
30 ноября 2021
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2021
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2021
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2021
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
8 декабря 2021
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2021
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2021
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2021
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
15 декабря 2021
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2021
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
18 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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