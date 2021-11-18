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Я не знаю, что делать (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Я не знаю, что делать
Киноафиша Сериалы Я не знаю, что делать Сезоны Сезон 1

Я не знаю, что делать 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 16 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Я не знаю, что делать»

В 1 сезоне шоу «Я не знаю, что делать» молодые парни и девушки открыто говорят о проблемах, с которыми они столкнулись в семье или школе. Ребята поделятся тяжелым и болезненным опытом употребления наркотических веществ, расскажут о том, как сверстники смеются на ними, а родители не понимают, или даже обсудят с ведущими такие острые социальные проблемы, как буллинг и домашнее насилие. Нередко подростки, которые оказались в тяжелой ситуации, не знают, к кому они могут обратиться, и боятся довериться взрослым. Этот проект призван разрушить психологические барьеры и помочь детям, попавшим в беду.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Я не знаю, что делать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 ноября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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