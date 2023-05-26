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Грифон 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грифон
Киноафиша Сериалы Грифон Сезоны Сезон 1

Der Greif
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грифон»

В 1 сезоне сериала «Грифон» в обычной немецкой школе учатся подростки Марк, Мемо и Бекки. Это ничем не примечательные ребята, аутсайдеры класса, которые играют в компьютерные игры и читают фэнтези на потеху другим школьникам. Втроем они пытаются противостоять своей суровой и серой реальности, чтобы пробиться во взрослый мир из школьного ада. Но неожиданно они попадают в мистический мир под названием Черная Башня, где их ждут куда более серьезные проблемы, чем насмешки одноклассников. По небу в этой стране летает всевидящий Грифон, стремящийся поглотить все живое и светлое, что он находит на земле.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Грифон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Против плохих времен Gegen schlechte Zeiten
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2023
Не моя строительная площадка Nicht meine Baustelle
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2023
Гребаный супергерой F***ing Superheld
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2023
Проще простого Easy Peasy
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2023
Он готов Er ist bereit
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2023
Почувствуй ненависть! Spür den Hass!
Сезон 1 Серия 6
26 мая 2023
График выхода всех сериалов
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