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Король хип-хопа 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Король хип-хопа
Киноафиша Сериалы Король хип-хопа Сезоны Сезон 1

Hip Hop Wang: Naseunagil 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король хип-хопа»

В 1 сезоне сериала «Король хип-хопа» в корейском мегаполисе знакомятся четверо молодых ребят, каждый из которых с малых лет увлечен культурой хип-хопа. Кто-то из них мастерски читает рэп, кто-то потрясающе танцует, кто-то участвует в уличных батлах. У каждого есть свой кумир, но мечта у героев одна на всех: они надеются показать свои таланты всему миру и достичь высот в хип-хопе. Им предстоят тренировки, репетиции, кастинги, музыкальные и танцевальные дуэли, а также дружба, вражда и, конечно, любовь. Дойти до звездного олимпа удастся не всем, однако каждый из четверки проявит себя с неожиданной стороны.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Король хип-хопа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 августа 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 августа 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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