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Капитанские дети 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Капитанские дети
Киноафиша Сериалы Капитанские дети Сезоны Сезон 1

Капитанские дети 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 19
Продолжительность сезона 16 часов 9 минут
О чем 1-й сезон сериала «Капитанские дети»

В 1 сезоне сериала «Капитанские дети» в Москве живет большое семейство с множеством поколений и богатой историей. Покойная бабушка Эмилия Петровна Гринева была всемирно известным критиком, и теперь на экскурсии в ее квартиру приезжают туристы из разных стран. А водит эти самые экскурсии невестка знаменитости Надежда Гринева. Она замужем за сыном Эмилии Валентином и растит двух дочерей. Старшая Ева работает учительницей, а младшая Поля учится в ее классе. Есть в семье и сын – спасатель МЧС Юрий, рискующий жизнью в Урус-Мартановском ущелье. Каждый из детей Гриневых мечтает о счастье, но каждому судьба приготовила испытания.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Капитанские дети» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2007
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2007
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2007
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2007
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2007
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
5 марта 2007
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
6 марта 2007
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2007
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
12 марта 2007
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 марта 2007
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2007
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 марта 2007
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 марта 2007
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
19 марта 2007
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
20 марта 2007
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 марта 2007
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
22 марта 2007
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
23 марта 2007
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
26 марта 2007
График выхода всех сериалов
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