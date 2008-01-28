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Громовы. Дом надежды 2007 - 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Громовы. Дом надежды
Киноафиша Сериалы Громовы. Дом надежды Сезоны Сезон 1

Громовы. Дом надежды 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Громовы. Дом надежды»

В 1 сезоне сериала «Громовы. Дом надежды» летом 1979 года Анастасия, Саша, Савва и Никита Громовы отправляются в дом своей покойной бабушки в Подмосковье. Но там уже несколько месяцев обосновалась их дальняя родственница Людмила с сыном Антоном. Они не собираются пускать никого в дом. Соседка Ангелина, которая дружила с бабушкой сирот, готова приютить Громовых у себя. Спустя некоторое время она обращается за помощью к своему приятелю и возлюбленному Шелесту, руководителю местной коммунальной службы. Тем временем Настя устраивается дворником и думает о том, как пристроить в школу младших братьев.

Рейтинг сериала

0.0
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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Громовы. Дом надежды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 января 2008
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 января 2008
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2008
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2008
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 января 2008
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 января 2008
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 января 2008
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 января 2008
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 января 2008
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 января 2008
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 января 2008
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 января 2008
График выхода всех сериалов
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