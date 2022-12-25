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Кот Басик 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кот Басик
Киноафиша Сериалы Кот Басик Сезоны Сезон 1

Кот Басик 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 39 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кот Басик»

В 1 сезоне сериала «Кот Басик» невероятно разумный домашний любимец всячески участвует в судьбе своего молодого хозяина-программиста. Этот кот наделен поистине сверхъестественным интеллектом. Но разве можно кого-то удивить умным котом в век современных технологий, андроидов и голосовых помощников? Вот и программист принимает своего друга Басика как само собой разумеющееся обстоятельство… а зря! Такому коту буквально нет цены. За пушистым умником нужен глаз да глаз, а то он возьмется сам готовить обед, знакомиться с соседями или помогать хозяину с новым кодом. А ведь у него не руки, а мягкие когтистые лапки!

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Список серий 1-го сезона сериала «Кот Басик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Компьютерная мышь
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2022
Первопроходец
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2022
Когтеточка
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2022
Как развлечь питомца
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2022
Высокая кухня
Сезон 1 Серия 5
25 декабря 2022
Коробка
Сезон 1 Серия 6
25 декабря 2022
Полоса препятствий
Сезон 1 Серия 7
25 декабря 2022
Ёлка
Сезон 1 Серия 8
25 декабря 2022
Огурец
Сезон 1 Серия 9
25 декабря 2022
Фотоконкурс
Сезон 1 Серия 10
25 декабря 2022
Шестое чувство
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2022
Котолечение
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 2022
Успокаивающий чай
Сезон 1 Серия 13
25 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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