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Своя чужая 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Своя чужая
Киноафиша Сериалы Своя чужая Сезоны Сезон 1

Своя чужая 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Своя чужая»

В 1 сезоне сериала «Своя чужая» стало известно, что в «убойном отделе» петербургского ГУВД появится новый руководитель. Сотрудники изрядно удивились, узнав, что место займет посторонний человек из столицы. Однако больше всего оперативники оказались шокированы известием о том, что ими будет управлять женщина. Впрочем, подполковник Маринец Александра Анатольевна быстро доказала, что ни в чем не уступает мужчине. Первые шаги москвички на новом месте заставили задуматься многих людей, которые видели в ней временную фигуру. Покидать любимую работу «ищейка» отнюдь не планирует...

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Своя чужая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2015
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
27 июля 2015
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2015
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2015
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2015
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2015
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
30 июля 2015
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
30 июля 2015
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
3 августа 2015
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 августа 2015
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 августа 2015
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 августа 2015
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 августа 2015
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 августа 2015
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
6 августа 2015
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
6 августа 2015
График выхода всех сериалов
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